Сегодня, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил в Вестминстерском дворце перед депутатами обеих палат британского парламента.

Порядка получаса он благодарил Британию за оказанную с первых дней военную поддержку и призвал предоставить Украине военную авиацию. Он также передал депутатам парламента шлем украинского пилота.

"У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы её защитить", - написано на шлеме.

Зеленский анонсировал, что дальше у него будет встреча с королем Карлом III. А уже вечером он будет в Париже, где встретится президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, на фоне визита Зеленского в Лондон, канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что не отправит подлодки и военные самолеты Украине.

Ранее в Британии также заявляли о "нецелесообразной" передаче Украине боевых самолетов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях в Украине.