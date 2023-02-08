На саммите 9-10 февраля лидеры 27 стран Евросоюза могут обсудить предоставление Украине истребителей.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителя ЕС, который пообщался в среду с журналистами в Брюсселе.

"Можно ожидать такую дискуссию. Ответ - да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам дипломата, некоторые страны ЕС выразили заинтересованность в том, чтобы поднять тему предоставления истребителей Украине на саммите 9-10 февраля.

Напомним, 6 февраля стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили приехать на саммит ЕС.

Сегодня Зеленский прибыл с визитом в Великобританию, откуда отправится в Париж.

Офис премьер-министра Британии Риши Сунака на фоне визита Зеленского в страну заявил, что Великобритания расширит подготовку украинских пилотов истребителей и морских пехотинцев. В заявлении говорится, что обучение позволит украинским пилотам в будущем управлять современными истребителями стандарта НАТО.

Кроме того, сообщалось, что Байден рассказал, почему он против отправки Украине истребителей F-16.