Лидеры ЕС на саммите 9-10 февраля могут обсудить поставку Украине истребителей
На саммите 9-10 февраля лидеры 27 стран Евросоюза могут обсудить предоставление Украине истребителей.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителя ЕС, который пообщался в среду с журналистами в Брюсселе.
"Можно ожидать такую дискуссию. Ответ - да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам дипломата, некоторые страны ЕС выразили заинтересованность в том, чтобы поднять тему предоставления истребителей Украине на саммите 9-10 февраля.
Напомним, 6 февраля стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили приехать на саммит ЕС.
Сегодня Зеленский прибыл с визитом в Великобританию, откуда отправится в Париж.
Офис премьер-министра Британии Риши Сунака на фоне визита Зеленского в страну заявил, что Великобритания расширит подготовку украинских пилотов истребителей и морских пехотинцев. В заявлении говорится, что обучение позволит украинским пилотам в будущем управлять современными истребителями стандарта НАТО.
Кроме того, сообщалось, что Байден рассказал, почему он против отправки Украине истребителей F-16.