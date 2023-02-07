У Киева и Москвы есть стимул к переговорам, но Вашингтон идет на эскалацию конфликта в Украине.

Такое мнение в колонке для New York Times высказал журналист Кристофер Колдуэлл.

"Соединенные Штаты больше не "помогают", не "советуют" и не "снабжают" украинцев, как это делали, скажем, для афганских моджахедов во время холодной войны. Они заменяют Украину в качестве главного противника России на поле боя", – написал он.

"Мы не должны забывать, что, какие бы ценности ни привносила каждая из сторон, эта война по своей сути не является столкновением ценностей. Это классическая межгосударственная война за территорию и власть, происходящая на границе между империями", – размышляет Колдуэлл над реальными причинами участия США в войне в Украине.

Ранее экс-премьер Израиля заявил, что мирные переговоры Украины и России в марте-апреле 2022 года прервались из-за Запада.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский готовит свой план для начала мирных переговоров с Россией.

Война в Украине продолжается уже 349-й день. Мы следим за новостями 7 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 348-го дня войны. Бои продолжались в районе Бахмута. В ВСУ заявили, что оборонять его нужно, чтобы наносить россиянам ущерб в живой силе. В ГУР Минобороны сообщили, что россияне могут пойти в наступление в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается, что мир скатывается к более широкомасштабной войне, чем сейчас в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, где может определиться дальнейший ход войны в Украине.