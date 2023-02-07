Избиратели Республиканской партии США готовы отдать Российской Федерации часть территории Украины.

Об этом пишет газета The Washington Post, анализируя результаты соцопросов.

"Выступление в Конгрессе президента Владимира Зеленского, похоже, не сильно изменило ситуацию: половина или более республиканцев говорят, что мы делаем слишком много, чтобы помочь Украине, либо что мы должны прекратить финансировать ее оборону", - говорится в статье.

Число тех, кто считает, что США делают для Украины "слишком много" выросло на 18% среди республиканцев, говорится в опросе Washington Post-ABC News.

А опрос NBC News на прошлой неделе показал, что 63% республиканцев выступают против усиления поддержки Украины.

"Падает их доверие к военным усилиям Украины и растет скептицизм в отношении того, что вторжение России представляет угрозу для Соединенных Штатов", - говорится в материале.

Но "наиболее примечательным" является растущее желание отдать России часть украинской территории, на которую РФ претендует.

Новый опрос Института Гэллапа поставил американцев перед выбором: между поддержкой усилий Украины по возвращению своей территории - и быстрым прекращением войны, даже если это означало, что России будет позволено оставить завоеванное.

"Большинство республиканцев выбрали первое. Но 41% был готов одобрить сохранение украинской территории за Россией во имя прекращения войны. Это по сравнению с 16 процентами демократов, которые хотят того же", - говорится в статье.

Газета пишет, что доля тех, кто так считает среди республиканцев, растет.

"Растущая часть Республиканской партии считает, что затраты того не стоят, учитывая неясные перспективы успеха Украины. Или, возможно, республиканцы, предпочитающие политику невмешательства в отношении Украины, ищут причины для выхода из войны.

Но результат тот же: около половины или более республиканцев теперь довольно скептически относятся к продолжению участия США, и многие в Республиканской партии готовы отдать России хотя бы часть того, ради чего она вторглась в Украину", - делается вывод в материале.

Ранее сообщалось, что всего треть избирателей Республиканской партии считают, что США должны поддерживать Украину, по данным опроса.

Также мы писали о том, что в декабре республиканцы потребовали проверить эффективность экономической помощи Украине со стороны США.