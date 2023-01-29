США поддерживают Киев в том числе из-за запасов титана, которые специалисты называют "огромными".

Об этом пишет американское издание Newsweek.

Украина является одной из пяти стран-производителей концентратов титановых руд в мире. На ее территории сосредоточено 20% мировых запасов и добычи этого минерала.

В бывшем СССР доля Украины в производстве ильменитовых концентратов составляла 90%. В Житомирской области расположено крупнейшее в Европе апатит-титановое Семигородское месторождение.

Newsweek отмечает, что титан имеет решающее значение для разработки передовых военных технологий Запада (он широко используется в производстве самолетов, вертолетов, кораблей, танков и ракет большой дальности).

При этом свыше 90% ресурса США импортируют. Источник, знакомый с ситуацией в оборонной промышленности США, заявил изданию, что этот металл - "ключевая уязвимость" Америки.

"Если Украина победит, США и их союзники окажутся в выгодном положении, чтобы создать новый канал добычи титана. Но если России удастся захватить месторождения и заводы страны, то Москва усилит свое глобальное влияние на все более стратегически важные ресурсы", - так рисует Newsweek суть титановой коллизии.

Автор материала обращает внимание еще и на то, что титан так и не подпал под антироссийские санкции.

Мы также писали, что Евросоюз заблокировал предложение ввести санкции против крупнейшего производителя титана в мире - российской компании "ВСМПО-Ависма".

Тем временем война в Украине продолжается уже 340-й день. Мы следим за новостями 29 января в своем онлайне.