Экс-посол США в России Майкл Макфол считает, что нынешний уровень американской военной помощи Украине приводит к патовой ситуации на линии фронта.

Такое мнение он высказал в статье для Foreign Affairs.

"Меня беспокоит то, что американская военная помощь оказывается Украине небольшими партиями. И это позволяет сохранить патовую ситуацию, которую мы видим на поле боя. Это не дает возможности украинцам перейти в контрнаступление. Если эта ситуация продлится на долгие месяцы, то, по крайней мере, у нас в стране, в Соединенных Штатах, поддержка Украины постепенно пойдет на спад", – написал он.

Напомним, ранее в Financial Times сообщали, что США могут производить для Украины только 12 танков в месяц.

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Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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