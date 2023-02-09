Украине нужно западное оружие для того, чтобы закончить начатую Россией войну. И помощь от партнеров и союзников необходима именно сейчас.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентомй Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Сейчас у нас у всех - и мы это как никто чувствуем в Украине - у нас у всех очень мало времени. Я говорю не о сегодня, я говорю о неделях и месяцах, которые у нас впереди. А значит - это об оружии, которое нужно для мира, потому что нужно остановить войну, которую развязала Россия", - отметил президент.

Он добавил, что у Франции и Германии есть потенциал, чтобы переломить ситуацию. По его словам, именно так должны выглядеть нынешние переговоры о военной помощи.

"Все очевидно. Чем раньше Украина сможет получить мощное дальнобойное оружие, Эммануэль, чем раньше наши пилоты смогут получить современные самолеты, Олаф, чем сильнее будет наша танковая коалиция, я вам благодарен за то, что вы начали этот путь, тем быстрее закончится эта агрессия России и мы вернем Европе уверенный мир", - сказал президент.

Также Зеленский отметил, что Украина умеет быть мощной и благодарной, а наши друзья могут быть принципиальными и сильными.

"Я верю, что сегодня мы усилим наше единство - оборонное, политическое, санкционное. Поэтому я здесь", - подытожил Зеленский.

Напомним, в первой половине дня Зеленский посетил Великобританию, где встречался с премьером Риши Сунаком и королем Чарльзом III.

Вечером он улетел в Париж, чтобы встретиться с французским и немецким лидерами. Самолет ВВС Великобритании с Зеленским на борту приземлился в аэропорту "Париж-Орли" в 22:45 по киевскому времени.