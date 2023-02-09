Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский перепутали трибуны перед началом совместной пресс-конференции.

На кадрах трансляции мероприятия видно, как из-за путаницы произошла заминка и политики, включая президента Франции Эммануэля Макрона, жестами стали указывать, кто где должен стоять, после чего заняли положенные им места.

Напомним, в первой половине дня Зеленский посетил Великобританию, где встречался с премьером Риши Сунаком и королем Чарльзом III.

Король Великобритании заявил, что очень волновался за жизнь Зеленского и Украину в целом.

"Мы все так долго волновались за вас и думали о вашей стране, что я не могу передать словами", – сказал король.

Вечером он улетел в Париж, чтобы встретиться с французским и немецким лидерами. Самолет ВВС Великобритании с Зеленским на борту приземлился в аэропорту "Париж-Орли" в 22:45 по киевскому времени.

Также сообщалось, что завтра президент Украины Владимир Зеленский планирует встретится в Брюсселе с итальянским премьером Джорджией Мелони. Об этом сообщил CNN со ссылкой на канцелярию главы итальянского правительства.