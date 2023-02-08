Владимир Зеленский назвал смешным заявление бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, что Владимир Путин пообещал ему не убивать украинского президента.

Об этом он сказал в интервью Le Figaro.

"О, вы знаете, недавно даже говорили, что я заключил сделку с Путиным, чтобы меня не убивали! Люди говорят обо мне. Это смешно", - заявил он.

Зеленский считает, что его убийство стало бы огромным потрясением для украинцев.

"Если бы меня убили, это было бы огромным потрясением. Особенно если это произошло бы в самом начале, когда многие люди не понимали, почему идет война. В то время это было похоже на стихийное бедствие, на землетрясение и тому подобное. И я был как магнит для людей. Магнит, который стабилизировал их", - заявил президент.

При этом Зеленский подтверждает информацию, что лично против него работали российские диверсанты.

"Американцы и англичане заверили меня, что первый удар будет нанесен по мне лично и что я должен сохранить свою жизнь любой ценой. Еще до вторжения они говорили мне, что я - цель номер один и что они смогут обеспечить мою безопасность. Некоторые из диверсионных групп были идентифицированы, некоторые - нет. Может быть, некоторые хотели стать героями, устранив меня", - заявил президент.

Ранее и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал заявление Беннета "фикцией".

А вот Кремль не опровергает и не подтверждает заявление экс-премьера Израиля Нафтали Беннета.