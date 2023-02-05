В Офисе президента Украины отреагировали на скандальные заявления бывшего премьера Израиля Нафтали Беннета. В частности, на Банковой ответили, что за российским вторжением стоит не желание Киева вступить в НАТО, как об этом говорил Беннет, а "желание России уничтожить Украину и убивать украинцев".

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Твиттере.

Он также назвал фикцией заявления Нафтали Беннета о том, что Путин "пообещал не убивать Зеленского", а также, что мирные переговоры Украины и России в марте-апреле прошлого года прервались из-за Запада.

"Возникают странные инсайды эксов о "посредничестве": Путин якобы давал "гарантии не убивать", а "Запад прервал перспективные переговоры". Но все это фикция. За российским вторжением стоит не "расширение НАТО", гарантии безопасности или санкции, а желание России уничтожить Украину и убивать украинцев", - заявил Подоляк.

Высказался по этому поводу и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В прошлом Путин давал обещания не оккупировать Крым, не нарушать Минские соглашения, не вторгаться в Украину, но все это он сделал. Не дайте себя обмануть: он искусный лжец. Каждый раз, когда он обещал чего-то не делать, это было частью его плана", - написал Кулеба в Твиттере.

Напомним, еще в марте прошлого года израильская газета Хаарец со ссылкой на одного из украинских чиновников писала, что тогдашний премьер-министр Израиля Нафтали Беннет якобы лично давил на президента Украины Владимира Зеленского, чтоб тот "капитулировал" перед главой РФ Владимиром Путиным.

Тем временем война в Украине продолжается уже 347-й день. Мы следим за новостями 5 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 346-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что Россия сосредотачивает наступательные силы на востоке Украины, но южный регион всегда остается у них в поле зрения. Вчера состоялся крупный обмен пленными, в рамках которого Украина вернула домой 116 человек, а РФ - 63.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".