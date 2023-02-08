Решение о передаче "ДНР" зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого в 2014 году на Донбассе был сбит малазийский "Боинг", могло быть принято лично президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом говорится в итогах расследования Совместной следственной группы по делу о крушении борта MH-17.

Они руководствуются тем, что в записанных телефонных разговорах российские чиновники говорят, что решения о предоставлении вооружения принимались лично Путиным.

"Существует конкретная информация о том, что просьба сепаратистов была передана президенту, и что эта просьба была удовлетворена. Неизвестно, упоминается ли в запросе система "Бук". Чуть позже появляются более трудные системы ПВО, в том числе и "Бук", с которого сбили MH-17. Хотя мы говорим о веских доказательствах, высокая планка полных и убедительных доказательств не достигнута. Кроме того, президент пользуется иммунитетом в должности главы государства", - говорится в отчете.

В документе констатируется, что пока не собрано достаточно конкретных доказательств для нового судебного преследования в отношении Путина.

Напомним, пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года, погибли 298 человек - граждане десяти государств: Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.

В мае 2022 года прокуратура Нидерландов выложила в открытый доступ материалы по делу о катастрофе авиарейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года. В публикации можно найти фото, видео и другие доказательства, представленные на судебном процессе.

Совместная следственная группа (JIT) отклонила показания двух свидетелей, утверждающих, что сбившая самолет ракета была запущена со стороны Амвросиевки, которая в то время была под контролем Украины. Свидетели - это супружеская пара из Снежного, которая сейчас проживает в России.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заявила, что самолет МН17 в июле 2014 года был сбит российской ракетой "Бук".

Только 17 ноября 2022 года суд в Гааге присудил пожизненный срок по делу о сбитом Боинге MH17 Игорю Гиркину (Стрелкову), Леониду Харченко и Сергею Дубинскому.