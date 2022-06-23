Не дожидаясь решения суда, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заявила, что самолет МН17 в июле 2014 года был сбит российской ракетой "Бук".

Об этом говорится в резолюции Ассамблеи, принятой сегодня.

В документе сказано, что, основываясь на доказательствах, предоставленных властями Украины и Нидерландов, ПАСЕ считает "наиболее убедительным сценарием" то, что рейс MH17 был сбит над Украиной в 2014 году ракетой "Бук", предоставленной воинским частям, контролируемым Российской Федерацией.

При этом аргументы РФ в Ассамблее назвали дезинформацией: "Вместо того, чтобы предоставить компетентным следственным органам достоверную информацию, российские власти распространяли дезинформацию, в том числе последовательные противоречивые версии событий, призванные создать путаницу".

Между тем год назад суд по крушению МН17 отклонил версию, что самолет был сбит из украинского "Бука". Он не принял показания двух свидетелей, утверждавших, что сбившая самолет ракета была запущена со стороны Амвросиевки, которая в то время была под контролем Украины.

А в мае прокуратура Нидерландов выложила в открытый доступ материалы по делу о катастрофе авиарейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года. В публикации можно найти фото, видео и другие доказательства, представленные на судебном процессе.