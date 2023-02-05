Папа римский Франциск заявил, что открыт для встреч с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным для урегулирования конфликта.

"Я открыт для встреч с президентами как Украины, так и России. В Киев я не поехал, потому что в тот момент поехать не было возможности", - цитирует слова папы римского Corriere della Sera.

Понтифик добавил, что собирался отправиться с визитом в Москву для встречи с Путиным, и при этом глава МИД России Сергей Лавров пообещал рассмотреть такую возможность, однако поездка так и не состоялась.

Напомним, недавно папа римский Франциск призвал прекратить "бессмысленную войну" в Украине, которую он назвал третьей мировой.

Ранее мы рассказывали, что папа римский Франциск по пути из Бахрейна в Рим признался в любви к украинцам и россиянам.

А в октябре прошлого года папа римский Франциск в очередной раз призвал остановить войну в Украине. Для этого он призывает Владимира Путина "остановить спираль насилия и смерти", а Владимира Зеленского - "быть открытым к мирным предложениям".