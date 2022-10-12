Папа Римский Франциск осудил российские "безжалостные бомбардировки" украинских городов, которые военные РФ совершали особенно массированно последние два дня, заявив, что эти атаки вызвали "ураган насилия" против жителей.

Об этом пишет Reuters.

Выступая перед тысячами людей на своей еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра, он также призвал остановиться "тех, в чьих руках судьба войны".

"Мое сердце всегда с украинским народом, особенно с жителями мест, которые пострадали от беспощадных бомбежек. Пусть Божий дух преобразит сердца тех, в чьих руках судьба войны, чтобы ураган насилия остановился и можно было восстановить мирное сосуществование в справедливости", - заявил Франциск.

Напомним, ранее Папа Римский призвал Путина остановить войну, а Владимира Зеленского - согласиться на мирные переговоры. Франциск выразил сожаление, что РФ аннексировала новые украинские территории, нарушив международное право, призвал уважать территориальную целостность всех стран и права меньшинств, а также озвучил свою боль из-за тысяч жертв войны, "особенно среди детей".

Также сообщалось, что Папа Римский называл войну в Украине "третьей мировой".