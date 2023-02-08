Во время встречи с Владимиром Зеленским британский король Карл III заявил, что очень волновался за жизнь президента и Украину в целом.

Об этом сообщает BBC News.

"Мы все так долго волновались за вас и думали о вашей стране, что я не могу передать словами", – сказал король.

Зеленский в ответ сказал, какую "большую поддержку" обе палаты британского парламента оказали Украине.

"Я так рад", - отреагировал монарх.

Королевский корреспондент Шон Кофлан считает, что для короля Великобритании встреча с Зеленским - больше, чем фотосессия.

"Это было глубоко личное дело. Король был чрезвычайно откровенным в отношении Украины, поэтому визит президента будет означать гораздо больше, чем рукопожатие и фотосессию", – написал он.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский встретился с королём Великобритании в Букингемском дворце.

Также мы рассказывали, что сегодня, 8 февраля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским военную базу "Лулворт" в Дорсете, где украинских военных обучают управлению танками Challenger.