В четверг, 9 февраля, в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на канцелярию главы итальянского правительства.

Мелони будет в Брюсселе в среду и четверг для участия во внеочередном заседании Европейского совета, и там же встретится с Зеленским.

Сегодня Зеленский неожиданно посетил Великобританию, а позже должен отправиться в Париж, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

В Великобритании президент Украины встретился в Букингемском дворце с королем Чарльзом III.

Кроме того, он посетил с премьер-министром страны Риши Сунаком военную базу "Лулворт" в Дорсете, где украинских военных обучают управлению Challenger. До лагеря Зеленский и Сунак добрались на вертолете, после чего им продемонстрировали симулятор танка Challenger 2, который использовался в учебных целях.

Между тем на саммите 9-10 февраля лидеры 27 стран Евросоюза могут обсудить предоставление Украине истребителей.