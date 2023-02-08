Британские танки Challenger 2 прибудут в Украину в марте, сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Как сообщает телеканал Sky News, об этом он сказал во время посещения вместе с Владимиром Зеленским военной базы "Лулворт" в Дорсете, где украинских военных обучают управлению Challenger.

До лагеря лидеры государств добрались на вертолете, после чего им продемонстрировали симулятор танка Challenger 2, который использовался в учебных целях.

Премьер-министра попросили уточнить, получит ли Украина самолеты из Великобритании и если да, то когда. Сунак ответил, что "все возможно", когда речь идет о помощи Украине.

"Мы подкрепили эту риторику действиями", — пообещал он. И добавил, что "когда речь заходит об истребителях, конечно, они являются частью разговора".

Также он сказал, что танки Challenger будут развернуты к марту.

Зеленский же заявил, что Украине нужно "много разной техники", что нужны "бронированные машины", поскольку их у России тысячи.

Зеленский анонсировал, что в ближайшие несколько дней обсудит с европейскими странами ракеты большей дальности.

Ранее в Минобороны Британии обещали, что танки прибудут ближе к лету.

Также в ведомстве заявляли, что украинские танкисты быстро освоили управление британскими танками Challenger 2.