Первый батальон танков Leopard 2 может быть отправлен ВСУ в течение первых трех-четырех месяцев 2023 года.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время общения в Киеве с немецкими журналистами. Его слова приводит издание Deutsche Welle.

"Наши танки Leopard 2A6 будут в Украине в конце марта. Другие - вскоре после этого. Танки Leopard 1A5 поступают не из наших запасов. Это запасы оборонной промышленности, которые сейчас выкупают и технически готовят к отправке в Украину другие страны вместе с Германией. Так что оказать непосредственное влияние на этот процесс мы не можем", - заявил Писториус в комментарии журналистам, добавив, что на то, чтобы собрать 80-100 таких танков, "уйдут месяцы".

Отвечая на вопрос о том, будет ли немецкая промышленность увеличивать объемы производства, чтобы иметь возможность поставить в Украину больше военной техники, запчастей и боеприпасов, он ответил, что "из этого следует исходить".

"Это задача оборонной промышленности. Кроме того, разговоры, которые я проводил до сегодняшнего дня, говорят о том, что она пойдет по этому пути", - заявил он.

Напомним, вчера Писториус приехал в Киев с необъявленным визитом.

Ранее мы сообщали, что у министра обороны Германии нет уверенности в том, что Украина сможет вернуть себе Донбасс и Крым.