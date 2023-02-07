У министра обороны Германии нет уверенности в том, что Украина сможет вернуть себе Донбасс и Крым.

Его соответствующее заявление приводит немецкое издание Bild.

"Это сложный вопрос и взгляд в хрустальный шар", – так ответил Борис Писториус на вопрос Bild об этих регионах.

"Украина сражается невероятно храбро. У нее отличные солдаты. Крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину в меру наших возможностей", – добавил он при этом.

На вопрос о том, был бы мир лучше без президента РФ Владимира Путина, Писториус ответил утвердительно: "без колебаний и без компромиссов".

Он также отметил, что его не пугают ядерные угрозы на российском телевидении.

"В конце концов, никто из нас не знает, что сделает Путин, но это не должно мешать нам оказывать разумную поддержку вместе с нашими союзниками", - подчеркнул министр, который сегодня впервые приехал в Украину с начала войны.

Ранее Алексей Арестович заявил, что война может завершиться не так, как этого ждут украинцы, намекая на корейский сценарий разделения территорий.

Война в Украине продолжается уже 349-й день. Мы следим за новостями 7 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 348-го дня войны. Бои продолжались в районе Бахмута. В ВСУ заявили, что оборонять его нужно, чтобы наносить россиянам ущерб в живой силе. В ГУР Минобороны сообщили, что россияне могут пойти в наступление в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается, что мир скатывается к более широкомасштабной войне, чем сейчас в Украине.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, где может определиться дальнейший ход войны в Украине.