За сутки ВСУ уничтожили 8 российских танков, самолет и вертолет. Данные Генштаба по потерям РФ
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнародовал новую сводку по общим боевым потерям российской армии за время полномасштабной войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 8 февраля 2023 года.
Сводка обнародована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:
- Личный состав - 134 100 (+940 за сутки);
- Танки ‒ 3 253 (+8) ед.;
- Боевые бронированные машины ‒ 6 458 (+15);
- Артиллерийские системы – 2 236 (+4) ;
- РСЗО – 461;
- Средства ПВО ‒ 228 (+1);
- Самолеты - 295 (+1);
- Вертолеты – 285 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 961 (+3);
- Крылатые ракеты ‒ 796;
- Корабли /катера ‒ 18;
- Автомобильная техника и автоцистерны – 5 112 (+5) од;
- Специальная техника ‒ 211 (+3).
Война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях в Украине.