Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнародовал новую сводку по общим боевым потерям российской армии за время полномасштабной войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 8 февраля 2023 года.

Сводка обнародована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

Личный состав - 134 100 (+940 за сутки);

Танки ‒ 3 253 (+8) ед.;

Боевые бронированные машины ‒ 6 458 (+15);

Артиллерийские системы – 2 236 (+4) ;

РСЗО – 461;

Средства ПВО ‒ 228 (+1);

Самолеты - 295 (+1);

Вертолеты – 285 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 961 (+3);

Крылатые ракеты ‒ 796;

Корабли /катера ‒ 18;

Автомобильная техника и автоцистерны – 5 112 (+5) од;

Специальная техника ‒ 211 (+3).

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