Концерн Rheinmetall планирует поставить Украине первые 20-25 танков Leopard 1 в 2023 году.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на исполнительного директора компании Армина Паппергера.

"Остальные 88 (танков Leopard 1), которые у нас есть, будут поставлены в следующем году", — сказал он на конференции, организованной несколькими газетами.

Одновременно с этим заявлением прозвучали слова министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен о том, ее страна вместе с ФРГ и Данией поставят Украине около 100 танков Leopard 1 и боеприпасы.

Ранее Spiegel сообщал, что сегодня Правительство ФРГ одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1. По данным Spiegel, первые танки должны быть доставлены в Украину летом, но большая их часть не раньше следующего года.

Также мы писали, что в Польшу доставили первый танк Leopard 2, который Канада передала Украине в рамках оказания военной помощи.

Война в Украине продолжается уже 349-й день. Мы следим за новостями 7 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 348-го дня войны. Бои продолжались в районе Бахмута. В ВСУ заявили, что оборонять его нужно, чтобы наносить россиянам ущерб в живой силе. В ГУР Минобороны сообщили, что россияне могут пойти в наступление в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается, что мир скатывается к более широкомасштабной войне, чем сейчас в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, где может определиться дальнейший ход войны в Украине.