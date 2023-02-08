Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в Елисейском дворце.

Французские СМИ ведут прямую трансляцию.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский был с визитом в Великобритании. Он выступил перед парламентом страны, а затем встретился в Букингемском дворце с королем Чарльзом III.

Также он вместе с премьер-министром Риши Сунаком посетил военную базу "Лулворт" в Дорсете, где украинских военных обучают управлению Challenger.

Завтра Зеленский встретится в Брюсселе с итальянским премьером.

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Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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