Вечером в среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию.

Видео публикуют местные СМИ.

Самолет ВВС Великобритании с Зеленским на борту приземлился в аэропорту "Париж-Орли" в 22:45 по киевскому времени.

В Париже его уже ждут президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Отметим, ранее сообщалось, что сегодня в Елисейском дворце состоится ужин Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном

Напомним, сегодня Владимир Зеленский был с визитом в Великобритании.

В Великобритании президент Украины встретился в Букингемском дворце с королем Чарльзом III.

Кроме того, он посетил с премьер-министром страны Риши Сунаком военную базу "Лулворт" в Дорсете, где украинских военных обучают управлению Challenger. До лагеря Зеленский и Сунак добрались на вертолете, после чего им продемонстрировали симулятор танка Challenger 2, который использовался в учебных целях.

Между тем, на саммите 9-10 февраля лидеры 27 стран Евросоюза могут обсудить предоставление Украине истребителей.