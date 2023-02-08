Украина не имеет шансов победить в ситуации, когда у нее есть десять БМП против сотен российских.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Великобритании, отвечая на вопросы журналиста ITV, сообщает "Радио. Свобода".

"Когда у нас есть десять БПМ НАТО против сотен российских БМП – какие могут быть шансы", – сказал Зеленский.

По его словам, Украине "нужно много разнообразного вооружения, в зависимости от обстоятельств на линии фронта".

"Наши приоритеты – ракеты увеличенной дальности. Россияне должны думать о том, как покинуть нашу территорию", – добавил президент.

Ранее Зеленский признавал, что поставки западных танков ситуацию на фронте не изменят.

Война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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