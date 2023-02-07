Президент Сербии Александр Вучич ожидает "полной эскалации" конфликта в Украине в связи с поставками западной техники.

Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции.

Президент Сербии отметил, что Chellenger, Leopard и Abrams — всё это "отличные машины", но ВСУ их будет недостаточно. По его мнению, американцы примут решение об отправке Киеву истребителей F-16.

"Ожидаю много плохих новостей", — сказал Вучич.

Он добавил, что считает важным "личные интересы оставить в стороне, ведь у нас нет запасной Родины".

Ранее сообщалось, что США не будут блокировать поставку Украине истребителей F-16 странами-союзниками, если те примут такое решение. Однако многие официальные лица в Вашингтоне считают, что для США отправка своих собственных истребителей будет дорогостоящим и сложным мероприятием, которое, не стоит того в краткосрочной перспективе по сравнению с более насущными потребностями Украины в артиллерии, ракетах и ​​системах ПВО.

При этом в Пентагоне недовольны отказом Байдена передать Украине истребители F-16.

Тем временем война в Украине продолжается уже 349-й день. Мы следим за новостями 7 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 348-го дня войны. Бои продолжались в районе Бахмута. В ВСУ заявили, что оборонять его нужно, чтобы наносить россиянам ущерб в живой силе. В ГУР Минобороны сообщили, что россияне могут пойти в наступление в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается, что мир скатывается к более широкомасштабной войне, чем сейчас в Украине.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, где может определиться дальнейший ход войны в Украине.