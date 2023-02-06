Генсек ООН Антониу Гутерриш опасается, что вероятность дальнейшей эскалации российско-украинского конфликта означает, что мир движется к "более широкомасштабной войне".

Об этом сообщает RFI.

Замечания генсека ООН прозвучали в рамках его доклада о деятельности ООН и его приоритетах на 2023 год, которые включают устранение основных экзистенциальных рисков, с которыми сталкивается международное сообщество.

Он призвал страны урегулировать ситуацию с международной безопасностью, напомнив о "часах Судного дня", стрелки которых впервые в истории приблизились к отметке "без полутора минут полночь".

"Это самое близкое время, которое часы когда-либо стояли к самому темному часу человечества - ближе, чем даже в разгар холодной войны", - заявил он.

Гутерриш также предупредил о "совпадении вызовов" - от изменения климата до финансовых и экономических проблем.

Подробно о "Часах судного дня" и факторах, которые влияют на выбор ученых положения стрелок на них "Страна" писала здесь.

Ранее мы писали, негосударственная организация "Бюллетень ученых-атомщиков" решила в январе 2022 года не переводить часы Судного дня.