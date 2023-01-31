Черноморская зерновая инициатива не заблокирована, над ее продолжением ведется работа.

Об этом заявила координатор системы ООН в Украине Дениз Браун, пишет "Интерфакс-Украина".

"Черноморская зерновая инициатива не заблокирована. И это чрезвычайно важно", - сказала она на встрече с журналистами в Киеве во вторник.

В ООН отметили, что есть сложности, но над ними ведется работа.

"Черноморская инициатива может делать больше. Мы не можем позволить ей завершиться… Поверьте, мы не позволим прекращения. Мы не можем себе этого позволить, и Украина не может", - подчеркнула она.

Браун отметила важность нейтралитета для продолжения диалога с РФ. "И это то, что происходит сейчас, когда мы пытаемся работать в рамках инициативы", - пояснила она.

Координатор напомнила, что инициатива должна быть продлена в марте. "Перед прошлым продлением инициативы в ноябре мы потратили очень много времени в сентябре, октябре, прорабатывая многие моменты", - сказала она.

20 января президенты Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили за продление экспортного зернового соглашения и допустили его расширение на другие порты Украины.

Ранее в ООН заявляли, что "зерновую сделку" не удастся расширить на новые порты и товары.