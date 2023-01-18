Генсек ООН Антониу Гутерриш не предвидит окончания войны в Украине в ближайшем будущем.

Об этом он сказал он в ходе сессии Всемирного экономического форума в Давосе в среду, 18 января, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Эта война закончится. Все заканчивается. Но я не вижу окончания этой войны в ближайшем будущем, к сожалению. Я не вижу шанса, что в теперешний момент могут быть мирные переговоры между двумя сторонами", - заявил Гутерриш.

Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен назвал российские требования к Украине признать аннексию территорий для начала переговоров неприемлемыми.

При этом в Госдепе США заявили о том, что Запад решительно настроен помочь Украине добиться победы на поле боя.

Тем временем война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

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