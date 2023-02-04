Количество беженцев из Украины, зарегистрированных по временной защите в Европе, по состоянию на 31 января 2023 года достигло 4 млн 823,33 тыс. человек.

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Больше всего беженцев со статусом временной защиты по-прежнему в Польше – 1 млн 563,39 тысяч (за два месяца их число выросло на 55,5 тысяч человек), на втором месте Германия – 881 тысяча, а на третьем – Чехия - 485 тысяч.

Напомним, население Германии выросло до рекордного уровня из-за украинских беженцев. При этом в Европе активизировалась торговля украинскими беженцами под видом "трудоустройства".

Ранее в НБУ спрогнозировали, что выехавшие за границу украинцы начнут возвращаться на родину только в 2024-2025 годах, но людей будет меньше, чем ожидалось.

Тем временем война в Украине продолжается уже 346-й день. Мы следим за новостями 4 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 345-го дня войны. РФ продолжает наступление с целью охвата украинской обороны на правом берегу реки Северский Донец. По Бахмуту в Офисе президента заявили, что Украина "платит очень высокую цену" за его удержание. Параллельно создаются штурмовые бригады на базе МВД для будущего украинского наступления. А Израиль делает намеки, что может разморозить поставки оружия, от чего ранее воздерживался.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".