После того, как в Европу массово поехали украинские беженцы, там активизировались торговцы людьми.

Об этом пишет Die Welt.

По данным СМИ, существуют крупные криминальные сети, работающие в Румынии, Болгарии, Молдове и Украине. Это те маршруты, по которым ездят беженки. Также они действуют в немецких кварталах "красных фонарей".

"Наша волонтер стала свидетелем того, как мужчина пытался убедить бабушку 16-летней девочки отдать ее ему. У него даже не было достаточно сидений в машине, но он убеждал, что, мол, девушка в безопасности и сможет работать в Берлине. Наша сотрудница помешала этому, мужчина исчез", - рассказал глава немецкого филиала правозащитной организации International Justice Mission Дитмар Роллер.

Он сравнивает нынешнюю ситуацию в Европе с периодом войны в Югославии.

"Тогда тоже была подобная волна беженцев. Через год стало очевидным, что многие женщины из Боснии попали в публичные дома в Европе", - говорит Роллер.

По его словам, торговцы людьми специально выезжают на границы с Украиной и дежурят с микроавтобусами на вокзалах, чтобы завязать контакт с женщинами, предложив им "трудоустройство" в Берлине, Лондоне или Мадриде.

В декабре общественно-правовая медиакомпания rbb сообщила, что во время рейдов полицейские теперь все чаще находят в борделях Берлина жертв торговли людьми из Украины.

Также украинцев стали больше эксплуатировать в таких отраслях как строительство, сбор урожая или работа на скотобойнях.

Ранее в Европарламенте также отметили резкий рост торговли людьми, сексуальной и трудовой эксплуатации украинских беженцев.

Тем временем война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

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