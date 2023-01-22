В Испании Европол раскрыл схему незаконной эксплуатации украинских беженцев.

Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia.

В результате скоординированной операции за один день в разных частях страны были накрыты 27 человек, причастных к организации нелегального производства сигарет и контрабанде табака.

В качестве рабочей силы в последнее время широко использовались украинцы, причем эта работа у них нигде не "высвечивалась".

В публикации говорится, что украинские беженцы работали над изготовлением сигарет долгое время, не выходя из помещений фабрик. Сообщается о конфискации 10 тонн табачных листьев и 3,5 миллиона пачек сигарет общей стоимостью 37,5 миллиона евро.

Ранее мы писали, что в Европе активизировалась торговля украинскими беженцами под видом "трудоустройства".

Также "Страна" рассказывала, что украинские беженцы в Израиле часто становятся жертвами насилия и сексуальных домогательств.

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