В первом квартале 2023 года количество украинцев, которые находятся за границей, достигнет 9 млн человек. Чистый возврат мигрантов начнется только в 2024-2025 годах, но будет меньше, чем ожидалось.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за январь.

Летом и в начале осени 2022 года настрой мигрантов на возвращение увеличивался. Но удары по инфраструктуре, вызвавшие перебои с электроэнергией, а также наступление холодов, негативно повлияли на желание украинцев как можно быстрее вернуться.

В то же время, количество выезжающих значительно не увеличилось.

"Вероятно, большинство тех, кто хотел уехать, в том числе из-за опасений сложной зимы, уже вне Украины, а другие определенным образом адаптировались", - говорится в отчете.

Также в отчете сообщается, что из-за высоких рисков безопасности и проблем с энергоснабжением в течение 2023 года количество мигрантов за пределами Украины будет оставаться высоким, а чистый возврат мигрантов "начнется только в 2024-2025 годах, но будет меньше, чем прогнозировалось ранее".

Напомним, по данным ООН, с начала войны в страны Европы прибыли в общей сложности 8 046 560 беженцев из Украины.

Также мы писали, что население Германии выросло до рекордно высокого уровня в 84,3 млн человек в 2022 году, после того, как украинские беженцы прибыли в Германию, спасаясь от войны.