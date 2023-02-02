Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что с начала войны в страны Европы прибыли в общей сложности 8 046 560 беженцев из Украины.

Больше всего беженцев находится в России - 2 852 395. Далее следуют Польша (1 563 386), Германия (1 055 323), Чехия (486 133), Италия (169 306), Испания (161 012), Великобритания (158 800), Болгария (151 712), Франция (118 994), Румыния (110 901), Молдова (108 824) и Словакия (107 199).

В остальных государствах это число не превышает 100 тысяч. По данным УВКБ, в целом после 24 февраля из Украины в соседние страны прибыли 18 159 214 человек. При этом 9 951 742 человека пересекли границу в обратном направлении.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что видит окончания войны в Украине в ближайшем будущем.

"Эта война закончится. Все заканчивается. Но я не вижу окончания этой войны в ближайшем будущем, к сожалению. Я не вижу шанса, что в теперешний момент могут быть мирные переговоры между двумя сторонами", - заявил Гутерриш.

С начала войны в Украине погибли почти семь тысяч мирных жителей. Об этом сообщает Управление ООН по правам человека в Твиттере.

С 24 февраля погибли 6 884 гражданских лица и 10 947 были ранены. Среди погибших 429 детей: 175 девочек, 216 мальчиков, а также 38 детей, пол которых пока не удалось установить. Среди раненых 800 детей.

Реальное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц значительно выше, отмечают в ООН.