Помощник Генсека ООН по правам человека Илзе Брандс Керис выразила обеспокоенность по поводу ограничений свободы вероисповедания в Украине, выступая во время заседания Совета Безопасности по Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте ООН.

Обыски в помещениях и храмах Украинской православной церкви представительница ООН назвала "тревожными событиями".

Как минимум трем священнослужителям, по ее словам, сейчас предъявлены уголовные подозрения, "в том числе за государственную измену и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении.

"Мы призываем украинские власти обеспечить, чтобы любые подобные обыски в помещениях и местах культа проводились в полном соответствии с международным правом, чтобы лица, которым предъявлены уголовные обвинения, имели право на справедливое судебное разбирательство, а любые уголовные санкции учитывали права на свободу мнений, их свободное выражение и религию", - заявила она.

Также Керрис "разделила озабоченность Управления по правам человека в отношении того, что два законопроекта, недавно внесенные в украинский парламент, могут подорвать право на свободу религии или убеждений, закрепленное в статье 18 Международного пакта о гражданских и политических правах".

Видимо, речь идёт о законопроектах, которые могут подвести под запрет деятельность УПЦ в Украине.

Как писала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский приостановил украинское гражданство для 13 священников УПЦ.