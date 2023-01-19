Население Германии выросло до рекордно высокого уровня в 84,3 млн человек в 2022 году, после того, как украинские беженцы прибыли в Германию, спасаясь от войны. Рост был зафиксирован после стагнации в течение последних трех лет.

Об этом пишет Reuters.

Федеральное статистическое управление сообщило, что в 2022 году в Германии проживало на 1,1 млн человек больше, чем в предыдущем году. Иммигранты компенсировали низкую рождаемость и старение населения.

Только за первое полугодие украинцы, прибывшие в Германию, увеличили население на 740 тысяч человек. На пике предыдущего кризиса с беженцами, вызванного насилием в Сирии, Афганистане и Ираке, во второй половине 2015 года в Германии появилось 756 тысяч новых жителей.

Поток иммигрантов, прибывающих из других стран, кроме Украины, также увеличился в 2022 году после нескольких лет вялого роста из-за пандемии COVID-19.

Прибытие иммигрантов трудоспособного возраста компенсировало старение населения. В то время как общая доля немцев трудоспособного возраста (от 15 до 63 лет) в 2022 году составляла 61,6%, среди прибывающих из-за рубежа она составляла 75,9%.

Ранее в ООН сообщали, что количество беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, достигло 7 915 287 человек.

При этом Евросоюз готовится принять в этом году больше беженцев из Украины, но будет обеспечивать им меньше поддержки, чем в 2022-м. Власти некоторых стран готовы сократить финансирование по мере продолжения войны и роста стоимости жизни в Европе.

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