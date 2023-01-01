С 1 января 2023 года Германия увеличивает пособия для некоторых категорий беженцев из Украины. Размер выплат возрастёт на 40-50 евро в месяц.

Для отдельных категорий граждан Украины выплаты теперь будут такими:

одинокие взрослые — 502 евро в месяц;

родители-одиночки – 502 евро в месяц;

совершеннолетний гражданин Украины (состоящий в браке) — 451 евро в месяц;

дети 14-17 лет – 420 евро;

дети 6-13 лет – 348 евро;

дети до 5 лет – 318 евро.

Кроме выплат в качестве пособий, украинцам покрывают часть стоимости аренды жилья. Суммы различаются в федеральных землях, но в среднем составляют около 520 евро в месяц на одного человека.

Отметим, по информации Пенсионного фонда, средняя зарплата в Украине в сентябре (последние обнародованные данные) составляла 13387 гривен. Или же около 335 евро, то есть меньше, чем немецкое пособие для украинских беженцев.

Напомним, в Германии, где только один из четырех украинских беженцев может найти работу, четверть бежавших от войны украинцев не планируют возвращаться на родину.

Ранее "Страна" подробно писала, как живут в Европе украинские беженцы. Еще в июле часть стран прекратили выдавать денежную помощь украинцам и отменили им бесплатный проезд в общественном транспорте, другие страны приостановили прием бегущих от войны людей.