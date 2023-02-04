Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает телефонный контакт с лидером РФ Владимиром Путиным, в основном, по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клэр Лежандр в интервью RTVi.

По ее словам, это нужно для сохранения переговорной площадки даже сейчас, когда обе стороны настроены воевать - чтобы, когда придет время договариваться, иметь возможность для диалога. В итоге, с 24 февраля Путин и Макрон общались 14 раз. Лежандр отметила, что звонки Макрона Путину проходят "в координации с союзниками Франции".

Как пример она привела разговор о ситуации вокруг Запорожской АЭС, когда в результате диалога между Парижем и Кремлем удалось отправить туда делегацию МАГАТЭ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не интересны переговоры с Владимиром Путиным, и для него российский президент - "никто".

Также "Страна" рассказывала, что канцлер Германии Олаф Шольц в будущем будет пытаться достичь прекращения войны против Украины с помощью прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.