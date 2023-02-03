Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал Макрону, что предоставит Украине "военные штучки".

Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на источники.

При этом премьер Израиля заявил, что "не может зайти слишком далеко, не спровоцировав Россию".

В канцелярии премьер-министра отказались комментировать разговор изданию.

Ранее "Страна" писала подробнее о том, с чем связана перемена позиции Израиля по оружию для Украины и будет ли на самом деле это оружие поставлено.

Также мы сообщали, что Нетаньяху не исключил возможности поставок Украине ПВО "Железный купол".

Война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

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