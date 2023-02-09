Владимир Зеленский отреагировал на факты уклонения от службы в армии, признав, что в стране есть те, кто "отдыхает".

Об этом он заявил на совместной с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Евросовета Шарлем Мишелем пресс-конференции в рамках саммита ЕС.

У президента спросили, когда вся страна и общество перейдут на военное положение ввиду того, что некоторые мужчины призывного возраста пытаются уклониться от службы в армии, а развлекательные заведения активно продолжают работать.

"Мне кажется, что не надо все смешивать. Очень сложно воевать так долго. И здесь большая благодарность воинам, и не только тем воинам, которые находятся на линии фронта, но прежде всего им, они отдают свои жизни. Но и всем тем, кто воюет внутри государства - на своих рабочих местах, потому что надо поддерживать армию и рабочие места. Люди должны работать и платить налоги", - сказал Зеленский.

При этом он сказал, что есть люди, которые устают жить таким образом, и случаются психологические срывы.

"Есть люди, которые нуждаются в реабилитации. Есть те, кто потерял своих близких и родных. Им очень сложно. Есть кто-то, кто хочет забыть о том, что горе в семье. Просто по-человечески, я думаю, что мы должны понимать, что люди разные, и это составляющая жизни. И мы не можем ко всем относиться абсолютно одинаково", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что люди должны осознавать, что, к сожалению, война продолжается, а прочность на поле боя зависит от единства.

"К сожалению, есть те, кто отдыхают. И есть такие люди. Слава богу, что это не миллионы людей. К сожалению, такие вызовы были исторически на протяжении всех войн. И мы не являемся исключением. И поэтому информационная политика прежде всего... Президент должен показывать, как себя надо вести. Журналисты должны показывать, где там кто... отдыхает, и немножечко напрягать такое направление", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что речь идет о вопросах достоинства и других вызовах.

"Но не забывайте - все мы люди. Кстати, все эти люди смогли остановить Россию. И здесь самый важный этап - надо одержать победу. И одними словами, что у нас военное положение, мы не можем с вами, к сожалению, сосредоточить внимание всех, но мы должны давать эту информацию, стучать в каждую дверь", - сказал Зеленский.

Также президент заявил, что Украина - демократическое государство, которое развивается.

"Мы не можем показывать пример, как Россия - загонять кого-то палками на войну. Мы не такое государство. Потому что это парадокс. Мы воюем за европейские ценности и хотим быть членом Европейского Союза", - заявил президент.

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что на фронт пошли два нардепа, из воюющих детей парламентариев он не смог назвать ни одного.

В январе Зеленский запретил чиновникам, нардепам и правоохранителям выезд на отдых за границу.