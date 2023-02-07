В Одессе психиатр и его сообщник за 7 тысяч долларов изготавливали для уклонистов поддельные документы об инвалидности, которые позволяли мужчинам покидать Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

По данным следствия, в августе-сентябре 2022 года указанные фигуранты, один из которых - врач-психиатр медицинского центра психического здоровья, наладили схему переправки военнообязанных через государственную границу Украины в пункте пропуска на основании официальных документов.

За 7 000 долларов США они фиктивно оформили гражданина призывного возраста на лечение в стационарном отделении психиатрической больницы для установления недостоверного диагноза психического заболевания, получения положительного заключения об инвалидности и прохождения врачебной комиссии и МСЭК.

Все это делалось для того, чтобы переправить его через государственную границу Украины. Организатора схемы задержали в декабре 2022 года во время передачи изготовленных документов "клиенту". Сейчас устанавливаются другие участники схемы.

Кроме того, готовится ходатайство в суд об избрании двум обвиняемым меры пресечения.

Напомним, ранее СБУ разоблачила новые каналы бегства уклонистов за границу под видом волонтеров и инвалидов.

Также "Страна" писала, как пограничники при помощи тепловизора обнаружили девятерых уклонистов, пытавшихся незаконно попасть в Румынию.