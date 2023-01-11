В Киеве столичному жителю сообщили подозрение в легализации иностранцев и нелегальном перемещении людей через границу под видом волонтеров. За свои услуги он просил около 10 тысяч гривен.

Об этом пишет в Фейсбуке пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



Согласно материалам следствия, подозреваемый за денежное вознаграждение более чем в 10 тысяч гривен помогал гражданами других государств получать документы для оформления вида на временное проживание в Украине. Также он предлагал иностранцам и гражданам Украины призывного возраста свою помощь в получении документов о статусе волонтера в благотворительном фонде, занимающемся доставкой международных гуманитарных грузов в Украину.



Статус волонтера предоставлял возможность иностранцам и уклоняющимся беспрепятственно пересекать государственную границу Украины в период военного положения.



Организатор схемы был задержан при передаче иностранцу незаконно полученного вида о временном проживании в Украине под видом волонтера.

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры Киева мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Ранее "Страна" рассказывала, что возле границы с Молдовой пограничники задержали уклониста от воинской службы, который нес с собой черного кота.

Также мы сообщали подробности разоблачения канала бегства уклонистов за границу, к которому может быть причастен один из депутатов Черниговского городского совета.