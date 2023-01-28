На границе с Венгрией задержали уклониста, выдававшего себя за женщину.

Об этом сообщает в Telegram пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

По данным пограничников, инцидент произошел в пятницу, 27 января.

"Трое мужчин пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска. Все они оказались военнообязанными, однако один до последнего пытался притворяться женщиной. В конце концов, под давлением неопровержимых улик ему пришлось признаться в обмане. Сейчас их всех ждет встреча с работниками территориального центра комплектования", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что на пункте пропуска "Порубное", который находится на участке государственной границы Украина - Румыния, задержали мужчину, переодетого в женскую одежду. Таким образом он пытался покинуть страну, избежав мобилизации.

Также "Страна" подробно рассказывала о том, как мужчины пытаются уехать из Украины во время войны.

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