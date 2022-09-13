Пограничники Измаильского отряда задержали двоих граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу в обход пункта пропуска "Железнодорожное".

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд в своем Facebook.

"Интересно то, что пограничный наряд сразу не увидел нарушителей в лесополосе, а лишь почувствовал запах стойких духов от веяния ветра. Задержанные мужчины призывного возраста объяснили, что в соседней стране живет их родня, а законным способом попасть в нее невозможно", - говорится в сообщении.

По данному факту на всех правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Решение по делам примет Болградский суд.

Ранее мы писали, что с начала войны в Украине более 8 тысяч военнообязанных мужчин пытались покинуть Украину. Более половины из них (5,6 тысяч) делали это за пределами пунктов пропуска. Такую статистику приводит Госпогранслужба в распространенной инфографике. Многие из "уклонистов" пробовали решить проблему выезда с помощью взяток. Зафиксировано 245 таких попыток, общая сумма предлагаемых денег - 3,8 миллиона гривен.

Помимо этого, "Страна" сообщала, как киевлянин нелегально переправлял мужчин в ЕС под видом волонтеров. За услуги брал по $3 тысячи с человека.

Тем временем, Резников дал понять, что для большинства украинских мужчин останется в силе запрет на выезд за границу.

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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