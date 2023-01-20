На Львовщине пограничники задержали "многодетного отца", который не смог назвать ни одной даты рождения детей
Пограничники Львовской области пресекли попытку незаконного пересечения границы по фальшивым документам 58-летнего уроженца Херсона, который направлялся в Польшу рейсовым автобусом.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Для прохождения контроля мужчина предоставил инспектору пограничной службы копии трех нотариально удостоверенных свидетельств о рождении детей. Кроме того, в его паспорт были внесены сведения о наличии троих детей 8, 11 и 15 лет.
В ходе проверки у пограничников возникли сомнения в том, что документы настоящие. А в результате дополнительного изучения охранники границы обнаружили ряд признаков, указывающих на их подделку. В ходе беседы "многодетный отец" затруднился назвать даты рождения своих детей, в каком городе были выданы их документы и вообще "забыл", где находятся его дети. Впоследствии мужчина признался, что купил фальшивые документы для пересечения границы.
По этому факту в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение об обнаружении признаков уголовных правонарушений по ст. 358 "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" УК Украины. Обнаруженного правонарушителя пограничники передали правоохранителям.
Всего с начала введения военного положения только пограничники Львовского отряда обнаружили более 1700 документов с признаками подделки.
Напомним, ранее СБУ разоблачила новые каналы бегства уклонистов за границу под видом волонтеров и инвалидов.
Также мы рассказывали о том, как киевлянин незаконно отправлял за границу уклонистов под видом волонтеров.