Пограничники Львовской области пресекли попытку незаконного пересечения границы по фальшивым документам 58-летнего уроженца Херсона, который направлялся в Польшу рейсовым автобусом.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Для прохождения контроля мужчина предоставил инспектору пограничной службы копии трех нотариально удостоверенных свидетельств о рождении детей. Кроме того, в его паспорт были внесены сведения о наличии троих детей 8, 11 и 15 лет.

В ходе проверки у пограничников возникли сомнения в том, что документы настоящие. А в результате дополнительного изучения охранники границы обнаружили ряд признаков, указывающих на их подделку. В ходе беседы "многодетный отец" затруднился назвать даты рождения своих детей, в каком городе были выданы их документы и вообще "забыл", где находятся его дети. Впоследствии мужчина признался, что купил фальшивые документы для пересечения границы.

По этому факту в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение об обнаружении признаков уголовных правонарушений по ст. 358 "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" УК Украины. Обнаруженного правонарушителя пограничники передали правоохранителям.

Всего с начала введения военного положения только пограничники Львовского отряда обнаружили более 1700 документов с признаками подделки.

Напомним, ранее СБУ разоблачила новые каналы бегства уклонистов за границу под видом волонтеров и инвалидов.

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