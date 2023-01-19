С 10 января украинцам, въезжающим в Молдову, снова приходится платить дорожный налог при пересечении границы.

Об этом сообщают местные издания.

Для въезжающих или проезжающих транзитом налог составляет 4 евро в неделю.

В случае неуплаты налога при въезде (в павильоне дорожной службы после таможни), водителя ждет штраф в 150 евро при выезде.

Ранее решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям Молдовы владельцы автомобилей с украинской регистрацией были освобождены от дорожного сбора в республике.

Теперь для украинцев действуют те же правила, что и для других иностранцев.

Мы также сообщали, что Евросоюз готовится принять в этом году больше беженцев из Украины, но будет обеспечивать им меньше поддержки, чем в 2022-м. Власти некоторых стран готовы сократить финансирование по мере продолжения войны и роста стоимости жизни в Европе.

Тем временем война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.