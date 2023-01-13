Израиль прекратит выплату ежемесячных пособий украинским беженцам уже в феврале. Названа причина
Израиль прекращает выплаты ежемесячных пособий украинским беженцам.
Об этом пишет газета Haaretz.
Выплаты прекратят в феврале. Причина - истечение срока действия временного постановления, санкционировавшего эти выплаты.
В настоящее время Министерство алии и интеграции не намерено продлевать заказ.
К тому же министерство не полностью выплатило пособия в декабре из-за нехватки финансирования в размере 20 миллионов шекелей (5,9 миллиона долларов).
Ранее мы писали, что украинские беженцы в Израиле зачастую становятся жертвами насилия и сексуальных домогательств. Так, с марта по август 2022 года полиция зарегистрировала три обращения по факту насилия и 18 - о сексуальных домогательствах, ещё о 12 случаях харассмента сообщали волонтёры.
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