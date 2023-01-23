Близ границы с Румынией пограничники Мукачевского отряда совместно с сотрудниками полиции задержали сразу девять мужчин призывного возраста в сопровождении местной жительницы. Они пытались незаконно пересечь границу на окраине села Яблоновка, но их засекли ночью с помощью тепловизора.

Об этом сообщают на сайте ГПСУ.

"Информацию о попытке незаконного пересечения границы заблаговременно предоставили офицеры оперативно-розыскного отдела. Правонарушителей наряд обнаружил с помощью тепловизионного прибора в 500 метрах от границы", - говорится в сообщении.

Шестеро задержанных - жители Закарпатья, остальные трое - жители Запорожской, Днепропетровской и Черновицкой областей.

На задержанных составили протоколы за "незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины".

Ранее мы писали, что на Львовщине пограничники задержали "многодетного отца", который не смог назвать ни одной даты рождения детей.

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