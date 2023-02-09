Президент Украины Владимир Зеленский продолжает убеждать канцлера Германии Олафа Шольца и французского лидера Эммануэля Макрона к передаче истребителей Украине.

Об этом пишет Bild.

"Франция и Германия имеют потенциал чтобы переломить ситуацию, и именно так я вижу наши сегодняшние переговоры. Чем быстрее мы получим дальнобойное вооружение, а наши пилоты - современные самолеты, тем быстрее закончится российская агрессия", - заявил он на вечерней встрече с лидерами Германии и Франции.

Напомним, ранее премьер Британии поручил главе Минобороны выяснить, какие истребители Лондон может передать Украине.

Также сообщалось, что лидеры ЕС на саммите 9-10 февраля могут обсудить поставку Украине истребителей.

Кроме того, мы писали, что Боррель говорил, что передача Украине боевых истребителей не стоит на повестке дня в Европе.

Война в Украине продолжается уже 351-й день. Мы следим за новостями 9 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 350-го дня войны. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что целями готовящегося наступления РФ могут быть Харьковская и Запорожская области. Американский журналист Сеймур Херш обвинил власти США в подрыве "Северных потоков". Президент Украины вчера совершил второй по счету зарубежный визит после начала российского вторжения - в Лондон, после этого он прилетел в Париж, где встретился с Макроном и Шольцем.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как скандалы и отставки в украинской власти могут сказаться на ситуации на фронте.