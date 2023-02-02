Передача Украине боевых истребителей не стоит на повестке дня в Европе - Боррель

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что отправка боевых истребителей в Украину не стоит на повестке дня в Европе.

Об этом пишет газета El Pais.

По его словам, этот вопрос порождает разногласия среди двадцати семи государств Европы и являются "весьма спорным".

Боррель считает, что страны Евросоюза должны сосредоточиться на том, чтобы "сдержать свое слово и отправить танки, обещанные Украине".

Также он не исключил новую атаку России со стороны Беларуси, хотя и считает такой вариант развития ситуации маловероятным.

"Я не думаю, что это произойдет, но наверняка знать невозможно", - сказал он.

Боррель полагает, что если Москва начнет новое наступление, то это произойдет до того, как западные танки попадут в руки украинской армии.

Напомним, Байден категорично ответил на вопрос о передаче истребителей F-16 нашей стране.

Между тем, Кулеба заявил, что Украина ведет переговоры о разблокировании решений по отправке истребителей и дальнобойных ракет.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

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