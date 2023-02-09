Передача Украине истребителей не обсуждалась на встрече президента Украины Владимира Зеленского, французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Париже, которая состоялась вечером 8 февраля.

Об этом заявил президент Франции, отвечая на вопросы журналистов, когда прибыл в Брюссель на саммит ЕС.

"Потому что следующие несколько недель или месяцев будут решающими, поэтому мы должны смотреть на то, что достижимо в краткосрочной перспективе", - заявил Макрон.

Ранее и министр обороны Великобритании заявил, что Лондон не будет передавать Украине истребители в ближайшее время.

Также сообщалось, что Моравецкий заявил о готовности Польши передать Украине истребители, но "не в первых рядах".

Кроме того, писали, что, по данным СМИ, лидеры ЕС на саммите 9-10 февраля могут обсудить поставку Украине истребителей.

Война в Украине продолжается уже 351-й день. Мы следим за новостями 9 февраля в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.